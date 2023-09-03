مباريات الأحد في بطولة العالم لكرة السلة

تختتم اليوم ( الاحد ) مباريات الدور الثاني لبطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك حيث سيتعرف عشاق كرة السلة عصر اليوم على الثمانية منتخبات التي ستتأهل الى الدور ربع النهائي للبطولة الأقوى في عالم كرة السلة للمنتخبات.

وتشهد مباريات اليوم مباريات في منتهى الأهمية نظرا لقوة المنتخبات المشاركة فيها على رأسها المواجهة المرتقبة بين كندا واسبانيا وهما المنتخبين اللذين كانت كل الترشيحات تصب تجاه تأهلهما سويا الى الدور ربع النهائي الا ان الخسارة المفاجئة لمنتخب كندا امام البرازيل وايضا لمنتخب أسبانيا حامل اللقب امام لاتفيا جعل مباراة اليوم مباراة فاصلة في صعود احد المنتخبين وخروج الاخر بشكل مبكر فيما ستسفر مباراة لاتفيا مع البرازيل عن الطرف الآخر المتأهل عن تلك المجموعة .

ايضا سيكون هناك معركة حقيقية بين ايطاليا و بورتوريكو من جانب و جمهورية الدومينيكان وصربيا لتحديد الفريقين المتأهلين عن تلك المجموعة الصعبة حيث سيكون الفائز بالمباراتين هو المتأهل للدور ربع النهائي .

اما المجموعتين الأخيرتين فقد ضمنت الولايات المتحدة الأمريكية و ليتوانيا التأهل قبل لقائهما المرتقب الا ان المباراة ستكون ايضا معركة كبيرة في واحدة من كلاسيكيات كرة السلة العالمية بينما ستكون مباراة مونتينجرو واليونان لتحديد ترتيبهما قبل الدخول في المباريات الترتيبية من ٩ الى ١٦ .

ايضا حسم منتخبا ألمانيا و سلوفانيا التأهل ومباراتهما ستكون لتحديد الفريق المتصدر للمجموعة .

وفيما يلي جدول مباريات الاحد بتوقيت القاهرة:

١٠.٣٠ صباحا أستراليا - جورجيا

١١ صباحا ايطاليا - بورتوريكو

١١.٤٠ صباحا اليونان - مونتينجرو

١٢.٤٥ ظهرا البرازيل - لاتفيا

٢.١٠ ظهرا ألمانيا - سلوفانيا

٣.٠٠ عصرا صربيا - جمهورية الدومينيكان

٣.٤٠ عصرا ليتوانيا - الولايات المتحدة الأمريكية

٤.٣٠ عصرا أسبانيا - كندا