سلامة الغذاء تشن حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 300 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط:

2206 عبوة مشروب غازي وعصائر منتهية الصلاحية.

3 طن ملح مغشوش مدون عليه أكثر من علامة تجارية، وتم تحرير محضر غش تجاري.

600 كجم زنجبيل وبهارات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

1000 عبوة زيت زيتون يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم سحب عينات منها وإرسالها للمعامل المعتمدة للوقوف على مدى صلاحيتها من عدمه.

132 كجم حلاوة طحينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير عدد 31 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (عصائر، لحوم، معجنات، توابل، حبوب)، وتم تنفيذ عدد 8 قرارات نيابة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 261 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 13 حملة تفتيشية على 165 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، أعشاب، ألبان، بهارات، عصائر، سناكس)، تجاوزت الـ 45 كيلو، حيث تم إعدام 329 عبوة منتجات غذائية متنوعة وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، قها، شبين القناطر، شبرا الخيمة).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأسفرت حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة عن ضبط 405 كجم قشطة تظهر عليها علامات الفساد ، وذلك بأحد معامل الألبان بمدينة بنها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 45 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 460 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم ضبط عدد 7366 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (زبادي، عصائر، شوكولاتة، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 778 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم الاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة في شن حملة أسفرت عن ظبط 10 طن منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 2 محضر.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 35 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الزرقا، فاراسكور، السرو، الروضة، ميت أبو غالب، رأس البر) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 122 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية بناءً على طلب من صاحب المنشأة.



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات مشتركة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتم إعدام 17 كجم لحوم وكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 7 إنذارات تقنين أوضاع، و4 إنذارات لمحلات بدون ترخيص.