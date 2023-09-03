الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. عقب إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل أمام طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة، يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة المحدد لظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

txt

انتظام أعمال التنسيق الإلكتروني باليوم الثاني للمرحلة الأولى بجامعة سوهاج

txt

القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام أعمال التنسيق الإلكتروني

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويترقب الطلاب موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات، عقب انتهاء مدة التسجيل بالأمس، ومن المقرر ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الدور الأول، عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة وفتح باب تسجيل الرغبات لهم، ويمكن الحصول على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

 تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وقد شمل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الطلاب الحاصلين على 205 درجات بنسبة 50% في الشعب العلمية، بإجمالي عدد الطلاب 83863 طالبًا، وطلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على 205 درجات بنسبة 50% بإجمالي عدد الطلاب 50983 طالبًا.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة  

- الدخول على موقع تنسيق الجامعات من هنا 

- يجب الاختيار نتائج المرحلة الثالثة.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.

- كتابة الرقم السري.

- تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

مواد متعلقة

موعد "مدعكة" اَرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

الأرصاد تحذر من موجة حارة خلال أيام (فيديو)

جامعة الأزهر تصدق على افتتاح فصول وشعب جديدة في التنسيق

فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثالثة بموقع التنسيق الإلكتروني

قطاع الأعمال توصل التنسيق مع وزارة العمل.. والاستعانة بالبرامج التدريبية بالوزارات والجامعات

استمرار أعمال مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة لطلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة