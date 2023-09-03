موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. عقب إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل أمام طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة، يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة المحدد لظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويترقب الطلاب موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات، عقب انتهاء مدة التسجيل بالأمس، ومن المقرر ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الدور الأول، عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة وفتح باب تسجيل الرغبات لهم، ويمكن الحصول على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وقد شمل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الطلاب الحاصلين على 205 درجات بنسبة 50% في الشعب العلمية، بإجمالي عدد الطلاب 83863 طالبًا، وطلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على 205 درجات بنسبة 50% بإجمالي عدد الطلاب 50983 طالبًا.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

- الدخول على موقع تنسيق الجامعات من هنا

- يجب الاختيار نتائج المرحلة الثالثة.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.

- كتابة الرقم السري.

- تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.