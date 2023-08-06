القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام أعمال التنسيق الإلكتروني

تابع الدكتور حسان النعماني القائم باعمال رئيس جامعة سوهاج انتظام سير العمل بمقار مكاتب التنسيق الإلكتروني، وذلك باليوم الثاني للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعك لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمهندس محروس حارس مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق.

وأطمئن الدكتور حسان النعماني على جودة المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق بالجامعة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالإجابة عن جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجههم، مضيفاً انه يتم تحت إشراف طاقم إدارى متخصص معاونة الطلاب وإرشادهم بخطوات التسجيل والتى تتم فى وقت يتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة على الأكثر.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، أن أعمال اليوم الثاني بالمرحلة الأولى شهدت إقبال من الطلاب على معامل التنسيق الإلكتروني، مضيفاً أن رئيس الجامعة قد وجه القائمين على التنسيق من داخل الجامعة، بضرورة التيسير على الطلاب مع تلبية احتياجاتهم أثناء مرحلة التنسيق، بداية من دخولهم الحرم الجامعي حتى الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة رغبات الطالب.

وأضاف المهندس محروس حارس، أنه تم تخصيص 80 جهاز كمبيوتر وذلك للتيسير على طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغابتهم، مضيفاً أن أعمال المرحلة الأولى ستنتهي يوم الأربعاء القادم الموافق التاسع من أغسطس الجاري، حيث يتم التسجيل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.