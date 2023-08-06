انتظام أعمال التنسيق الإلكتروني باليوم الثاني للمرحلة الأولى بجامعة سوهاج

تابع الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، انتظام سير العمل بمقار مكاتب التنسيق الإلكتروني، وذلك باليوم الثاني للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محروس حارس، مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق.



وخلال الجولة، اطمأن الدكتور حسان النعماني على جودة المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق بالجامعة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالإجابة عن جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، مضيفًا أنه يتم تحت إشراف طاقم إداري متخصص معاونة الطلاب وإرشادهم بخطوات التسجيل والتي تتم فى وقت يتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة على الأكثر.



وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، أن أعمال اليوم الثاني بالمرحلة الأولى شهدت إقبالًا من الطلاب على معامل التنسيق الإلكتروني، مضيفًا أن رئيس الجامعة قد وجه القائمين على التنسيق من داخل الجامعة، بضرورة التيسير على الطلاب مع تلبية احتياجاتهم أثناء مرحلة التنسيق، بداية من دخولهم الحرم الجامعي حتى الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة رغبات الطالب.

ولفت المهندس محروس حارس، إلى أنه تم تخصيص ٨٠ جهاز كمبيوتر وذلك للتيسير على طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغابتهم، مضيفًا أن أعمال المرحلة الأولى ستنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق التاسع من أغسطس الجاري، حيث يتم التسجيل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.