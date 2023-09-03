الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس شاب مُتهم بقتل زوجة شقيقه بالشرقية

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة فاقوس، حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بقتل زوجة شقيقه داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة فاقوس.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى فاقوس المركزى بوصول"سارة. أ. م" 27 عاما، ربة منزل مقيمة بنطاق قسم شرطة فاقوس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

 وبالفحص اشتبهت المباحث في شقيق زوج المجنى عليها، ووجهت أسرتها الإتهام نحوه بارتكاب الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبالعرض على النيابة قررت حبسه احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تقرير الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

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