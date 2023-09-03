الأرصاد تكشف سبب تحسن حالة الطقس (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، مؤكدة تحسن الأحوال الجوية، بسبب التأثر بمنخفض جوي يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وشدة الحرارة.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33 في الظل و35 محسوسة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء حارة رطبة على الأجواء الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار وخاصة الظهيرة، موضحةً أن هناك تحسن أكبر في درجات الحرارة خلال فترات المساء، مع غياب أشعة الشمس، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

سبب تراجع درجات الحرارة

وذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء معتدلة تماما في معظم الأنحاء، بسبب وجود نشاط نسبي للرياح تصل سرعتها ما بين 30 إلى 35 كيلو مترًا على المساحة، وهو ما يقلل نسب الرطوبة بشكل كبير، ما يؤدي إلى الإحساس بنسمات الهواء في فترات المساء حتى فترة الصباح الباكر.