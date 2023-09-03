الموعد الأخير لتسجيل اختبارات القدرات بتنسيق الدبلومات الفنية 2023

اختبارات القدرات.. يبحث الطلاب عن الموعد الأخير عن تسجيل اختبارات القدرات، حيث أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، هو آخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للكليات التي دخولها يتطلب ذلك في تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

وتابعت أن تسجيل رغبات اختبارات القدرات بدأت منذ يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023، مشيرة إلى أن الاختبارات أول يوم لها كان أمس السبت الموافق 2 سبتمبر في الكليات المعنية بداية ومستمرة حتى 4 سبتمبر 2023.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات لتنسيق الدبلومات الفنية

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

- ثم الانتقال إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات.

- كتابة رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

- كتابة كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية «الصناعية».

- ثم مراجعة البيانات المطلوبة بشكل صحيح للغاية.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات.

- يختار الطالب نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يطبع الطالب إيصالا يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات.

كليات تتطلب أداء اختبارات القدرات في تنسيق الدبلومات الفنية

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهذه الكليات هي:

- كليات الفنون الجميلة «عمارة- فنون» بجامعات «حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي بالأقصر شعبة فنون فقط».

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان- بنها- بني سويف- دمياط- طنطا».

رابط التسجيل لاختبارت القدرات في تنسيق الدبلومات الفنية

وتابعت التعليم العالي والبحث العلمي، أن رابط التسجيل في اختبارات القدرات للطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، هو رابط موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/application/ .