غلق باب التقديم في اختبارات القدرات أمام طلاب الدبلومات الفنية غدًا

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الأحد، باب التقديم في اختبارات القدرات أمام طلاب الدبلومات الفنية المتقدمين في تنسيق الجامعات 2023.

وفتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءًا من يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023.

وبدأت كليات الفنون التطبيقية والجميلة، اليوم السبت، عقد اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية الراغبين في التقديم في تنسيق الجامعات 2023.

وتعقد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 حتي يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023.

وتتضمن الكليات التي تشترط اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية كليات الفنون الجميلة "عمارة، وفنون" بجامعات حلوان، والإسكندرية، والمنيا، وجنوب الوادي بالأقصر {فنون فقط)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، وبنها، وبني سويف، ودمياط، وطنطا.

خطوات تسجيل طلاب الدبلومات الفنية في اختبارات القدرات: