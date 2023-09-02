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الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"أولادنا".. وزيرة الثقافة تشارك في المؤتمر الصحفي لملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمؤتمر الصحفي للدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، والذي تُقام فعالياته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 


ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاهتمامه ودعمه اللامحدود للمبادرات الجادة التي تستهدف تحقيق الدمج  لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة بشكل طبيعي داخل النسيج المجتمعي المصري، وقدمت الشكر إلى كافة الوزارات والمؤسسات الداعمة للمهرجان.

وأكدت أن اهتمام وزارة الثقافة بدعم واحتضان هذا الملتقى، يأتي تفعيلًا لمستهدفات الدولة في هذا الصدد، كما يُمثل هذا الملتقى بيئة خصبة في مجال دمج ورعاية وتنمية مواهب أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة بمجالات الفنون والآداب المتعددة، مؤكدة أنهم يُجسدون رسالة صادقة للتحدي والإرادة وحب الحياة، ووجهت التحية للقائمين على الملتقى ولأولياء أمور الأطفال المشاركين في فعالياته.

 

و تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل المهرجان الذي تنطلق فعالياته الجمعة 22 حتى 29 سبتمبر الجاري، بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الصيني، حيث يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل افتتاحه، بينما يُقام حفل الختام بالمسرح الصغير ،ويشارك في الدورة الحالية41 دولة عربية وإفريقية وأجنبية، كما يتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الأفلام الدولية المشاركة، وعددًا من الورش والندوات والعروض الفنية والسينمائية.

 