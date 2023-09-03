بيعدي المزلقان .. وفاة عجوز أسفل عجلات قطار بالمراغة

توفي عامل عجوز في منتصف العقد السابع من العمر يقيم دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج صدمه قطار روسي حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بالقرب من مزلقان شندويل البلد بدائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المراغة من أحوال قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام القطار روسي مكيف [ أسوان – القاهرة ] بالمدعو "السيد . ح . ع . ع" 65 سنة عامل ومقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بالقرب من مزلقان شندويل البلد / دائرة المركز مما أدى إلى وفاته وتم نقله لمشرحة مستشفي المراغة المركزي .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال نجل المتوفى "كريم . ا . ح . ع" 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .