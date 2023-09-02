مستشار ألمانيا يتعرض لإصابة أثناء ممارسته الرياضة

أعلنت الحكومة في ألمانيا، اليوم السبت، عن إصابة المستشار أولاف شولتس إزاء سقوطه أثناء ممارسته رياضة الجري، وتعطل جدول أعماله ليوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة فرانكفورتر روندشاو.

وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية في البوندستاغ من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مايكل روث: «تعرض المستشار الألماني اليوم السبت لإصابة في أثناء ممارسة الرياضة، وهو ليس على ما يرام، ولسوء الحظ، كان لا بد من إلغاء جميع الأحداث».

وكان روث، زميل شولتس في الحزب، وكان من المقرر أن يزور المستشار مدينة هيرينغن في ولاية هيسن، حيث كان من المفترض أن يلتقي مع السكان المحليين.

وذكرت صحيفة (The San Diego Union-Tribune) أن المستشار الألماني أولاف شولتس سقط أثناء ممارسته رياضة الجري، وأصيب بكدمات في وجهه، مما دفعه إلى إلغاء بعض مواعيده نهاية هذا الأسبوع.

ويتولى شولتس قيادة ألمانيا منذ ديسمبر 2021، وشغل سابقًا منصب وزير المالية والعمل في البلاد، وعمدة مدينة هامبورغ.

وفي ملف تعريفي على الموقع الإلكتروني لحزبه، يقول شولتز إنه كان يكره الرياضة عندما كان في المدرسة، لكنه اكتسب ذوقها من زوجته بريتا إرنست.

ويقول شولتس إنه يحاول إيجاد وقت للركض أو التجديف أو المشي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع ويستمتع أيضًا بركوب الدراجات.

وفي سياق آخر، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الطاقة الذرية أصبحت "حصانا خاسرا" بألمانيا، رافضًا اقتراحًا من شريك صغير في الائتلاف الحاكم، بأن البلاد يجب أن تبقي خيار استخدام محطات الطاقة النووية المغلقة مفتوحا.

كانت ألمانيا قد أغلقت خر ثلاثة مفاعلات نووية لديها في إبريل، استكمالا لعملية حظيت بدعم سياسي واسع النطاق بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان في عام 2011. ولكن البعض زعم ضرورة إعادة التفكير بعد ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

من بين أولئك الذين دعوا إلى التأجيل أعضاء في حزب (الديمقراطيين الأحرار)، وهو حزب مؤيد لقطاع الأعمال وجزء من الائتلاف الحاكم بزعامة شولتس.

في هذا الأسبوع، أقرت الكتلة البرلمانية لحزب (الديمقراطيين الأحرار) بيانا سياسيا تقول فيه إنها تريد "وقف تفكيك محطات الطاقة النووية التي لا تزال صالحة للاستخدام" كجزء من الجهود الرامية إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات. وأضاف البيان: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنظل بها قادرين على التصرف في كل موقف".

رفض شولتس هذا الاقتراح في مقابلة مع إذاعة دويتشلاندفونك بثت السبت.

وقال "لقد انتهت الطاقة النووية. قضية الطاقة النووية في ألمانيا هي بمثابة حصان خاسر. وأي شخص يريد بناء محطات جديدة للطاقة النووية سيحتاج إلى 15 عاما وسيتعين عليه إنفاق 15 إلى 20 مليار يورو (16.2 إلى 21.6 مليار دولار) لكل محطة".

كد المستشار على أن "الحقيقة هي أنه مع انتهاء استخدام الطاقة النووية، بدأ التفكيك أيضا"، وأي حديث عن استئناف استخدام الطاقة الذرية يعني بناء محطات جديدة للطاقة.

وشدد على ضرورة إيجاد خطط لتلبية الاحتياجات المستقبلية لأكبر اقتصاد في أوروبا من خلال التوسع في استخدام المصادر المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: