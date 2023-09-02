مختار مختار يعلق على ملف مهاجم الأهلي الجديد

علق مختار مختار، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، على ملف مهاجم الأهلي الجديد واحتراف محمد شريف في الدوري السعودي.

وأكد مختار مختار في مداخلة تليفونية عبر برنامج (الريمونتادا) على قناة المحور، أن الأهلي فريق متكامل وقادر على تعويض عدم التعاقد مع مهاجم جديد ولكن بشكل مؤقت.

وواصل مختار مختار معلقًا على احتراف محمد شريف: "لاعب جيد والاحتراف في الدوري السعودي سيساهم في تطوير مستواه".

مختار مختار: سيمبا لا يقلق الأهلي

علق مختار على قرعة دوري السوبر الأفريقي ووقوع النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني، وأكد نجم الأهلي السابق أن مواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي البطولة لن تكون صعبة.

وأوضح: "سيمبا التنزاني هو اللي قلقان من مواجهة الأهلي، ولكن أنا شايل هم مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي".

وتابع: "الأهلي قادر على الفوز على أي فريق في أفريقيا ولكن حسابتنا بتختلف قبل مواجهة فريق صن داونز دائما".