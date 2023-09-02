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الأحد 03 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مختار مختار: سيمبا لا يقلق الأهلي و"شايل هم" مواجهة صن داونز

مختار مختار
مختار مختار

علق مختار مختار، نجم الأهلي السابق، على قرعة دوري السوبر الأفريقي ووقوع النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني.

وأكد مختار مختار في مداخلة تليفونية عبر برنامج (الريمونتادا) على قناة المحور، أن مواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي البطولة لن تكون صعبة.

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موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي "لعشاق القلعة الحمراء"

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هل يشارك بيترو أتليتكو في دوري السوبر الأفريقي بعد إيقافه؟

وأوضح: "سيمبا التنزاني هو اللي قلقان من مواجهة الأهلي، ولكن أنا شايل هم مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي".

وتابع: "الأهلي قادر على الفوز على أي فريق في أفريقيا ولكن حسابتنا بتختلف قبل مواجهة فريق صن داونز دائما".

مختار مختار يعلق على ملف مهاجم الأهلي الجديد

علق مختار مختار، نجم الأهلي السابق، على ملف مهاجم الأهلي الجديد واحتراف محمد شريف في الدوري السعودي.

وأكد مختار مختار في مداخلة تليفونية عبر برنامج (الريمونتادا) على قناة المحور، أن الأهلي فريق متكامل وقادر على تعويض عدم التعاقد مع مهاجم جديد ولكن بشكل مؤقت.

وواصل مختار مختار معلقًا على احتراف محمد شريف: "لاعب جيد والاحتراف في الدوري السعودي سيساهم في تطوير مستواه".