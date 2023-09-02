الفتح يقلب الطاولة على الأهلي بخماسية مثيرة في الدوري السعودي

حقق فريق الفتح فوزًا مثيرًا على الأهلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب جابرييل فيجا والذي احتاج إلى "6" دقائق فقط لقص شريط أهدافه بقميص الراقي، بينما سجل فراس البريكان هدف التعادل للفتح من ضربة جزاء في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني نجح فريق الفتح في قلب الطاولة على الأهلي بإضافة أربعة أهداف أخرى عن طريق لوكاس زيلارايان و مراد باتنا "هدفين" وسفيان بن دبكة في الدقيقتين 58 و 89 والدقيقتن الثالثة والرابعة عشر من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: الزبيدي - إيبانيز - ديميرال - بسام الحريجي

الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه

الهجوم: ماكسيمان - غابري فيغا - رياض محرز

بهذه النتيجة يتعرض الأهلي لأول هزيمة له في مشواره ببطولة الدوري ويفقد صدارة جدول الترتيب لصالح الهلال، بينما ارتفع رصيد الفتح عند النقطة الثامنة محتلا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.