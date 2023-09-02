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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي "لعشاق القلعة الحمراء"

الأهلى ضد سيمبا
الأهلى ضد سيمبا التنزاني

يقدم إليكم بوابة الوفد الالكترونية موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني  في افتتاحية دوري السوبر الأفريقي في نسخته الجديدة في دور ريع النهائي.

 يواجه الأهلي نظيره  سيمبا التنزاني في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم  قرعة الدوري الإفريقي لكرة القدم التي أقيمت اليوم أسفرت عن مواجهة الأهلي لفريق سيمبا التنزاني في افتتاح مباريات البطولة.

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موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي 

ويلتقي الفريقان في بداية منافسات البطولة بدور الثمانية، حيث تقام مباراة الذهاب في تنزانيا بملعب سيمبا يوم 20 أكتوبر، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 24 أكتوبر.‎

قرعة النسخة الأولى من الدوري الإفريقي:

-التصنيف الأول: الأهلي – الوداد المغربي – الترجي التونسي – صن دوانز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني بتروأتليتكو الأنجولي – سيمبا التنزاني – مازيمبي الكونغولي:– أنييمبا النيجيري

تبدأ بطولة الدوري الأفريقي من دور ربع النهائي  يوم 20 أكتوبر، بعدها دور نصف النهائي والنهائي، ومن المقرر أن تبدأ مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر فيما ستكون المباريات النهائية في البطولة خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر المقبل.

قرعة الدوري الأفريقي:

الأهلي ضد سيمبا التنزاني

الترجي التونسي ضد مازيمبي الكونغولي

إنييمبا النيجيري ضد الوداد البيضاوي المغربي

بيترو أتلتيكو الانجولي ضد صن دوانز الجنوب أفريقي

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