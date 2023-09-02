هل يشارك بيترو أتليتكو في دوري السوبر الأفريقي بعد إيقافه؟

قرر الاتحاد الإنجولي لكرة في الساعات القليلة الماضية إيقاف فريق بيترو أتليتكو عن جميع الأنشطة الرياضية لمدة عامين، وذلك بعد قضية الفساد المالي.

وجاء قرار الاتحاد الإنجولي لكرة القدم بإيقاف بيترو أتليتكو عن جميع الأنشطة الرياضية قبل ساعات قليلة من قرعة النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي.

ولم يرد الاتحاد الأفريقي حتى الآن على مشاركة بيترو أتليتكو في بطولة دوري السوبر الأفريقي من عدمها.

فهل يشارك بيترو أتليتكو في بطولة دوري السوبر الأفريقي أم لا؟

أعلن نادي بيترو أتليتكو، في بيان له، عبر صفحته الرسمية، اليوم السبت، إن قرار إيقافه جاء من جانب الاتحاد الأنجولي عن ممارسة النشاط الرياضي لمده عامين، بسبب تهم فساد، مضيفًا بأن النادي سيطعن على القرار.

فيما أكدت تقارير صحفية أن إيقاف نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي، سيضع الاتحاد الأفريقي في مأزق، خصوصًا أن القرار جاء قبل ساعات من إجراء قرعة دوري السوبر الأفريقي، الذي سيشارك فيه الفريق الأنجولي.

وقد يلجأ كاف إلى استبعاد بيترو أتلتيكو الأنجولي، وإدراج فريق آخر بدلًا منه، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأندية المرشحة للتواجد، منها الرجاء المغربي والزمالك المصري، لكن هذا الخيار يبدو ضعيفًا لاسيما أن لوائح البطولة ترفض السماح بمشاركة فريقين من دولة واحدة في البطولة.

سبب إيقاف بيترو أتليتكو:

تم إيقاف بترو أتليتكو لمدة عامين بعد تسجيل صوتي لمدرب نادي أكاديميكا دو لوبيتو، اعترف خلاله بتلقيه أموالًا من أجل الفوز على أول أغسطس المنافس الرئيسي لبيترو أتليتكو في مسابقة الدوري.

الفرق المشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي:

يشارك الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي من منطقة الشمال، فيما يمثل المنطقة الوسطى الغربية كل من إنييمبا النيجيري وتي بي مازيمبي الكونغولي، كما يمثل منطقة الجنوب الشرقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وسيبما التنزاني، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، أحد منافسي الأهلي المحتملين في قرعة السوبر الأفريقي.

موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي بمشاركة الأهلي:

من المقرر أن يجري «كاف» مراسم سحب قرعة النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي التي تجمع ثمانية أندية من ثلاث مناطق إقليمية في تمام السابعة مساء اليوم السبت بالقاهرة.