رئيس نيجيريا يستدعي سفراء بلاده من جميع أنحاء العالم

أمر رئيس نيجيريا بولا تينوبو، الذي شرع في أجرأ الإصلاحات في البلاد منذ عقود، اليوم السبت، باستدعاء سفراء بلاده في جميع أنحاء العالم بأثر فوري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة أجوري نجيلالي إن "الرئيس عازم على ضمان أن تكون الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي، من الآن فصاعدا، هي السمة المميزة لتقديم الخدمات الأجنبية والمحلية للمواطنين والمقيمين والزوّار المحتملين على حد سواء".

وقال مكتب تينوبو في بيان إن ممثلي نيجيريا الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف معفون من “الاستدعاء الكامل” بسبب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر.

لدى نيجيريا 109 بعثات دبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم 76 سفارة و22 لجنة عليا و11 قنصلية.

ومن المقرر أن يجري تينوبو، محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش الجمعية العامة ويلتقي أيضًا بزعماء البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في وقت لاحق في شهر.

وفي سياق آخر، اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو أمس الخميس، مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لـ"عودة الديموقراطية" في النيجر.

ويأتي مقترح تينوبو - الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة إيكواس – على غرار ما فعلت نيجيريا في تسعينات القرن الماضي بعد الحكم العسكري.

وبحسب بيان للرئاسة النيجيرية فإن تينوبو "لا يرى سببا لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة".

وقال تينوبو إن نيجيريا عادت إلى الحكم المدني في عام 1999، بعد فترة انتقالية استمرت تسعة أشهر، حددها آنذاك الرئيس العسكري السابق للدولة الجنرال عبد السلام أبو بكر- الذي ترأس أيضا وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للتفاوض مع المجلس العسكري في النيجر قبل أيام.

وفي الوقت نفسه، أكد تينوبو أن إيكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون بـ "تعديلات إيجابية".

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