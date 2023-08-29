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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

نيجيريا تضرب لصوص النفط في غارات جوية

النفط في نيجيريا
النفط في نيجيريا

قالت القوات الجوية النيجيرية، إنها نفذت ضربات على مواقع غير قانونية لتكرير النفط في منطقة دلتا النيجر. 

وأضافت القوات، أن القوة إنها دمرت عدة مواقع غير قانونية في ولاية ريفرز الغنية بالنفط واستهدفت أيضا قاربا محملا بالنفط الخام كان متوجها إلى المياه المفتوحة. 

وتتخذ نيجيريا، إجراءات صارمة ضد لصوص النفط في دلتا النيجر، حيث تحرق السفن المحملة بالنفط الخام والمصافي الصغيرة غير القانونية، لكن القصف الجوي غير شائع. 

وتميل معظم مصافي النفط غير القانونية إلى أن تكون موجودة في الجداول بعيدًا عن المجتمعات، لكن دعاة حماية البيئة أدانوا الحرق المستمر للمصافي. 

كما قامت السلطات بإحراق سفن النفط الخام غير القانونية التي استولت عليها شركة أمنية خاصة في الماضي، مع الحفاظ على النفط الخام سليمًا. 

وتميل معظم مصافي النفط غير القانونية إلى أن تكون موجودة في الجداول بعيدًا عن المجتمعات، لكن دعاة حماية البيئة أدانوا الحرق المستمر للمصافي. كما قامت السلطات بإحراق سفن النفط الخام غير القانونية التي استولت عليها شركة أمنية خاصة في الماضي، مع الحفاظ على النفط الخام سليمًا. 
 

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