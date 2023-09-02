الفتح يفرض التعادل على الأهلي في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والفتح الجارية الآن في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب جابرييل فيجا والذي احتاج إلى "6" دقائق فقط لقص شريط أهدافه بقميص الراقي، بينما سجل فراس البريكان هدف التعادل للفتح من ضربة جزاء في الدقيقة 21.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: الزبيدي - إيبانيز - ديميرال - بسام الحريجي

الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه

الهجوم: ماكسيمان - غابري فيغا - رياض محرز

فريق الأهلي دخل مباراة اليوم بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة من أجل استعادة صدارته لجدول ترتيب الدوري من الهلال، والذي نجح في اعتلاءها أمس بعد الفوز على الاتحاد في الكلاسيكو السعودي برباعية مقابل 3 أهداف.