مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي
مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي
مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والفتح بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، يتجه النادي الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين إلى مواجهة الفتح الليلة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة برصيد 12 نقطة. حقق الأهلي الانتصار في المباريات الأربع الأولى بالمسابقة هذا الموسم، محققًا العلامة الكاملة، ويسعى لمواصلة تلك الانتصارات والمنافسة على لقب الدوري.
ويستضيف الفتح مساء اليوم فريق الأهلي السعودي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية وذلك في إطار منافسات الأسبوع الخامس من بطولة دوري روشن السعودي.
ويخوض الأهلى مواجهة الليلة وهو يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في المواجهات الأربع الأولى بالمسابقة هذا الموسم، فيما يأتي فريق الفتح في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.
وواصل أهلى جدة انتصاراته فى الدوري السعودي للمحترفين، بفوزه على ضيفه فريق الطائي، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مؤخرا ضمن مواجهات الجولة الرابعة، من المسابقة للموسم الكروى الحالي 2023-2024.
ونجح فريق الأهلى السعودى يحقق الفوز في أول 4 مباريات من موسم دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على كل من: الحزم، الخليج، الأخدود، والطائى.
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لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والفتح بث مباشر .. اضغط هنا ,,
ويبحث الأهلي عن الانتصار الخامس على التوالي، من أجل الانفراد بصدارة دوري روشن السعودي، حيث حقق الفريق العلامة الكاملة حتى الآن.
جدير بالذكر أن لاعب الطائي ألفا سيميدو تعرض للطرد في الدقيقة 35 من زمن المباراة، بهذه الأوضاع المميزة، يتطلع الأهلي إلى مواجهة الفتح بثقة وطموح لمواصلة مسيرته الناجحة في الدوري السعودي، بينما يسعى الفتح إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين ترتيبه. ستكون هذه المباراة المنتظرة محط أنظار عشاق الكرة السعودية.
موعد مباراة الأهلي والفتح اليوم السبت
تقام مباراة الأهلي ضد الفتح على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والعاشرة بتوقيت الإمارات.
ويحتل الأهلي، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة فيما يأتي الفتح بالمركز الحادي عشر بـ5 نقاط.
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