أنشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

استقبل قصر ثقافة الغنايم، برئاسة هبه حسين صبره، مجموعة من الأطفال ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. تعتبر هذه الفعالية جزءًا من التوجيهات الوزارية لوزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. تهدف هذه الفعالية إلى تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية.

تم اختيار عدد من المواهب في مجال الموسيقى والغناء والعزف للمشاركة في هذه الفعالية التي تشرف عليها الفنانة مايكل عادل. يتضمن برنامج الفعالية التدريب على العديد من الأغاني، بهدف تعزيز وتطوير مواهب الأطفال في هذا المجال.

وتنفذ فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي هذه الفعالية بالتعاون والتنسيق مع إدارة قصر ثقافة الغنايم. حيث تم تنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

تعد هذه الفعالية فرصة مميزة للأطفال للاستمتاع والاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال عطلتهم الصيفية. كما تساهم في تعزيز قدراتهم ومواهبهم الموسيقية وتشجيع تعلم المهارات الجديدة. يعكس برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" التزام الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة بتوفير فرص تنمية المواهب وتعزيز الثقافة والفن في المجتمع.

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم