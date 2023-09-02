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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طبيب ينصح بتجنب الكافيين والسكر أثناء التوتر

التوتر
التوتر

الكافيين هو أحد المنتجات التي يزيد استهلاكها أثناء التوتر من ذلك، صرح عالم النفس رومانيف أن الناس في كثير من الأحيان لا يدركون الدور الذي يلعبه النظام الغذائي أثناء الأحداث العصيبة.

 

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هناك عدد من الأطعمة، خاصة إذا أفرطت في تناولها، يمكن أن تعطل عمل الجسم بأكمله، في حين أن أنواع أخرى من الطعام يمكن أن تساعد حقًا في تحسين صحتك"، كما قال الأخصائي.

 

نصحت أولجا رومانيف بتجنب الكافيين والسكر أثناء التوتر وهناك أطعمة أخرى وهي كالأتي:

الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين

تؤثر الجرعات العالية من الكافيين التي تدخل الجسم أثناء التوتر سلبًا على عمل القلب، وتعزز عدم انتظام ضربات القلب والحمل الزائد بالإضافة إلى أنه يعزز الحالات العاطفية السلبية ويساهم في ظهور نوبات الهلع والعصاب والأرق.

 

الوجبات السريعة

الوجبات الخفيفة الدهنية مثل هذا الطعام، بحسب رومانيف، يؤدي إلى عسر الهضم واحتباس السوائل والتورم بالإضافة إلى ذلك، بسبب ذلك، تعاني الأوعية الدموية، وهناك استعداد للتشنجات.

 

السكر

خلال أوقات التوتر، من الأفضل التخلي عن السكر - فجرعاته العالية يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، ونظام الغدد الصماء، والبنكرياس.

 

وشدد عالم النفس رومانييف على أن مفتاح النفس القوية والاستجابة القوية للمواقف الصعبة هو اتباع نظام غذائي متوازن.

 

ونصح الخبير، في تعليق على بوابة باشنز، بدعم الجسم أثناء التوتر من خلال استهلاك كمية كافية من الماء والأطعمة الطبيعية والمعالجة بشكل خفيف – الخضار والفواكه والأعشاب وسوف يستفيد أيضًا من مصادر الدهون الصحية.