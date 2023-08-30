احتفل النجم محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته، شارك متابعيه ومحبيه صورة لهما، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

محمد رمضان وزوجته

محمد رمضان يغازل زوجته احتفالاً بعيد ميلادها "حبيبتي وأم ولادي"

نشر محمد رمضان صورة برفقة زوجته، مهنئا لها بعيد ميلادها، قائلا: "النهاردة عيد ميلاد حبيبتي ومراتي وأم ولادي".

https://www.instagram.com/p/CwkXnTPI8HG/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

محمد رمضان يعبر عن سعادته بتفاعل الجمهور معه بحفلة في جدة

من ناحية اخري، يشار إلى أن محمد رمضان أحيا حفلا غنائيا يوم السبت الموافق 19 أغسطس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وخلال الحفل وجه محمد رمضان التحية لجمهوره معبرا عن سعادته بتواجدهم وتفاعلهم الكبير معه.

محمد رمضان

وأعرب محمد رمضان معلقا : "حبايبي أنتوا نمبر وان، أنتوا أكبر نعمة من ربنا بيحسدوني عليكم كل الحروب اللي بشوفها بسببكم".

محمد رمضان

وقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة من أغانيه مع استعراضات راقصة ومنها "نمبر وان" و"مافيا" و"ثابت" و"تطبطب" وغيرها من الأغنيات.

محمد رمضان

وكان محمد رمضان قد أحيا حفلا غنائيا في الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الجيمرز" بحضور جماهيري كبير.

محمد رمضان

مسلسل جعفر العمدة

من جهة اخري، الجدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جعفر العمدة" مع مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، زينة وغيرهم نخبة من النجوم، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

جعفر العمدة

دارت أحداث المسلسل حول شخصية جعفر المتزوج من 4 نساء ويبحث عن نجله الذي تم خطفه منذ سنوات عديدة.