عاجل
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 موسيقي يصدم الملايين بتلاوة القرآن على ألحان العود ونقابة القراء تتوعد.. فيديو
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد رمضان يعلن عودة أغنية "خمسة كل خميس" على يوتيوب

محمد رمضان
محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان، عودة أغنية خمسة كل خميس، وذلك بعد حجبها لمدة 3 أسابيع، من موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

txt

محمد رمضان يكشف عن مفاجآة للجمهور .. "تعاقد بالياباني"

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك":" عودة ( أغنية خمسة كل خميس ) بعد حجبها 3 اسابيع، الحمد لله “.

محمد رمضان

وتعد “خمسة كل خميس”، هي الأغنية الدعائية لفيلم “ع الزيرو"، بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وتقول كلماتها؛" خمسة خمسة
خمسة فعينكم خمسة
خمسة خمسة
خمسة فعينكم خمسة

خمسة خمسة
خمسة علينا من العين
خمسة خمسة
في وشكو تخميس
خمسة خمسة
خمسة بالكفين
خمسة خمسة
خمسة كل خميس

يا ارارين ما تبطلوا ار
بستعيذ انا مش هضر
عنيكوا فيا ما بتحوأش
انا بخير بس انتوا بشر

يا نقاقين ما تبطلوا نق
عنيكوا جت في الحجر اتشق
بس فيا انا ما تأثرش
انا تمام بس انتم لأ

خمسة خمسة
خمسة علينا من العين
خمسة خمسة
في وشكو تخميس
خمسة خمسة
خمسة بالكفين
خمسة خمسة
خمسة كل خميس

قاعدين تقولوا اي حاجة والسلام
القعدة تحلى لما نجيب سيرة فلان
وليل نهار قاعدين تلكوا في الكلام
بيروح ويجي بؤكوا زي اللبان

يا بصاصين ما تبطلوا بص
نضارتكوا بعدسات قنص
على رقبتي لبست الخرزة
وفي ايديا لبست الفص
وانا معدي عينيكوا بتبص
فلوس كتير اوي زي الرز
انا الحتة اللي وصلتلها
جت بشقى ما تيجيش بالحظ

خمسة خمسة
خمسة علينا من العين
خمسة خمسة
في وشكو تخميس
خمسة خمسة
خمسة بالكفين
خمسة خمسة
خمسة كل خميس ".

مواد متعلقة

ماجد الكدواني مع "صاحبة السعادة" .. الإثنين والثلاثاء

عرض مسلسل "نصي الثاني" .. قريبًا على منصة شهيرة

كريم عبدالعزيز يكشف أسباب تأجيل الحشاشين.. لعب عيال يجمعه بـ منى زكي

كاظم الساهر على موعد مع الجاليات العربية في ألمانيا

تفاصيل حفل فرقة شارموفرز بالعلمين الجديدة

داليدا خليل: نمبر وان هو الشخص المحبوب وشيرين عبدالوهاب أهم مطربات الوطن العربي

هشام عباس وسيمون في حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. الليلة على الحياة

داليدا خليل: علاقتي بـ عمرو دياب خاصة جدا والستات كلها بتحبه