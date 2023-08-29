محمد رمضان يعلن عودة أغنية "خمسة كل خميس" على يوتيوب

أعلن الفنان محمد رمضان، عودة أغنية خمسة كل خميس، وذلك بعد حجبها لمدة 3 أسابيع، من موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك":" عودة ( أغنية خمسة كل خميس ) بعد حجبها 3 اسابيع، الحمد لله “.

محمد رمضان

وتعد “خمسة كل خميس”، هي الأغنية الدعائية لفيلم “ع الزيرو"، بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وتقول كلماتها؛" خمسة خمسة

خمسة فعينكم خمسة

خمسة خمسة

خمسة فعينكم خمسة

خمسة خمسة

خمسة علينا من العين

خمسة خمسة

في وشكو تخميس

خمسة خمسة

خمسة بالكفين

خمسة خمسة

خمسة كل خميس

يا ارارين ما تبطلوا ار

بستعيذ انا مش هضر

عنيكوا فيا ما بتحوأش

انا بخير بس انتوا بشر

يا نقاقين ما تبطلوا نق

عنيكوا جت في الحجر اتشق

بس فيا انا ما تأثرش

انا تمام بس انتم لأ

خمسة خمسة

خمسة علينا من العين

خمسة خمسة

في وشكو تخميس

خمسة خمسة

خمسة بالكفين

خمسة خمسة

خمسة كل خميس

قاعدين تقولوا اي حاجة والسلام

القعدة تحلى لما نجيب سيرة فلان

وليل نهار قاعدين تلكوا في الكلام

بيروح ويجي بؤكوا زي اللبان

يا بصاصين ما تبطلوا بص

نضارتكوا بعدسات قنص

على رقبتي لبست الخرزة

وفي ايديا لبست الفص

وانا معدي عينيكوا بتبص

فلوس كتير اوي زي الرز

انا الحتة اللي وصلتلها

جت بشقى ما تيجيش بالحظ

خمسة خمسة

خمسة علينا من العين

خمسة خمسة

في وشكو تخميس

خمسة خمسة

خمسة بالكفين

خمسة خمسة

خمسة كل خميس ".