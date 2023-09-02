نشر فيديو على التيك توك.. سقوط طالبين ربطا شابًا في عمود إنارة بالوايلي

كشفت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة قيام طالبين بتقييد شاب بعمود إنارة وتصويره ونشر فيديو على التيك توك.

نشر فيديو على التيك توك.. سقوط طالبين ربطا شابًا في عمود إنارة في الوايلي

تلقى قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إحدى السيدات وبصحبتها نجلها "طالب" - مقيمين بدائرة القسم، بتضررها من (طالبين- مقيمين بدائرة القسم) لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة بدائرة القسم وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الإجتماعي "تيك توك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل اقتحام منزل مواطن وتعدى ضباط إطسا على نجله بالفيوم

كما كشفت الأجهزة المعنية ملابسات تداول تعليق على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ادعى خلاله صاحب الحساب قيام بعض العاملين بمركز شرطة إطسا بالفيوم باقتحام منزله وإلقاء القبض عليه لإجراء معارضة على حكم قضائي صادر ضده، وكذا سوء معاملته داخل المركز، وتعديهم على نجله بالضرب أثناء حضوره لزيارته.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6/ 8 / 2023 أمكن ضبط (صاحب الحساب، والمحكوم عليه فى 5 قضايا "ضرب - استيلاء" بالحبس 4 سنوات و6 أشهر) تنفيذاً للأحكام الصادرة ضده.

كما تبين عدم حضور أحد لزيارة الشاكي خلال فترة حجزه بالمركز.. وأن ما تم اتخاذه من إجراءات حياله جاء في الإطار القانوني.

كما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة،الدائرة الخامسة، نظر قضية اتهام 6 أشخاص، بقتل تاجر ماشية باستخدام شوم بسبب خلاف على فرض السيطرة على أحد الأسواق بدائرة قسم شرطة قليوب، لجلسة الأربعاء المقبل بناء على طلب دفاع المتهمين للاستعداد والمرافعة.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8714 لسنة 2022 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3272 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين وهم كرم س م، تاجر مواشي، 51 سنة، وشقيقه عزت م ي، 33 سنة، فلاح، ونجل عمهم يوسف م ح، 46 سنة، تاجر مواشي، ونجله أحمد ي م، 22 سنة، عامل بشركة، وشقيق الثالث أحمد م ح، 38 سنة، تاجر مواشي، وشقيقهم شريف م ح، 40 سنة، غفير، قتلوا عمدا المجني عليه أشرف محمود إبراهيم محمود، مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، بأنه نفاذا لذلك الغرض عقد المتهمون العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم المتفق عليه وذلك بأن جمعوا شتات أمرهم وتوجهوا عصبة لمحل المجني عليه سوق مواشي إيقانا منهم بتواجده به، وما أن ظفروا به حتي تعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء شوم تالية الوصف، فأحدثوا إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه والمرفق بالأوراق، قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثوا عمدا إصابة المجني عليه أشرف إبراهيم محمود بالأسلحة البيضاء- السابق الإشارة إليها بالبند عاليه- وذلك إبان ارتكاب جريمتهم محل الوصف أولا فأعجزوه عن أداء أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزوا وحازوا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء شوم على النحو المبين بالتحقيقات.

