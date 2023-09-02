الهند تطلق مركبة فضائية لدراسة الشمس بعد هبوطها على القمر

قال مسؤول حكومي لرويترز إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يريد إعادة إحياء طفرة تكنولوجيا المعلومات في الهند من خلال الفضاء. وتظهر الجهود التي تبذلها منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن البلاد جادة حقاً في رغبتها في أن تُعرف بأنها لاعب رئيسي. بعد أسبوع واحد فقط من هبوط Chandrayaan-3 على سطح القمر، أطلقت وكالة الفضاء الهندية بالفعل صاروخًا يحمل Aditya-L1، وهي أول مهمة هندية مخصصة لمراقبة الشمس.

سوف يسافر Aditya-L1 مسافة 930.000 ميل على مدار أربعة أشهر حتى يصل إلى نقطة L1 Lagrange بين الشمس وكوكبنا. نقطة لاغرانج هي مكان التوازن بين جسمين ضخمين يدوران حيث تميل الأجسام إلى البقاء في مكانها، وبالتالي تقليل استهلاك وقود المركبة الفضائية. ستبقى المركبة الفضائية في المدار لجمع البيانات التي يأمل العلماء أن تساعدهم في معرفة سبب كون هالة الشمس أكثر سخونة من سطحها.

ويأملون أيضًا أن توفر المهمة معلومات حول كيفية تأثير الإشعاع الشمسي والظواهر الشمسية المختلفة على أنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية، فضلاً عن شبكات الطاقة. ومن خلال فهم هذه التأثيرات، يمكن لشركات ووكالات الفضاء حماية الأقمار الصناعية في المدار بشكل أفضل. على سبيل المثال، إذا تمكن العلماء من التنبؤ بالانبعاثات الكتلية الإكليلية، فيمكنهم تنبيه المشغلين حتى يتمكنوا من إغلاق طاقة أقمارهم الصناعية قبل حدوث هذه الظاهرة. بالإضافة إلى ذلك، يأمل العلماء أن يتمكن Aditya-L1 من تسليط الضوء على سلوك الرياح الشمسية وكيف يمكن لنشاط الشمس أن يؤثر على مناخ الأرض على المدى الطويل.

وقال سانكار سوبرامانيان، العالم الرئيسي للمهمة: "لقد تأكدنا من أنه سيكون لدينا مجموعة بيانات فريدة غير متوفرة حاليًا من أي مهمة أخرى. وهذا سيسمح لنا بفهم الشمس وديناميكياتها وكذلك الغلاف الشمسي الداخلي". ، وهو عنصر مهم لتكنولوجيا اليوم الحالي، فضلا عن جوانب الطقس الفضائي."

الهند لديها بالفعل العديد من المهام الأخرى المخطط لها في السنوات القادمة. وهي تعمل مع اليابان لإرسال مركبة إنزال ومركبة جوالة غير مأهولة لاستكشاف منطقة القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2025. وقبل ذلك، بحلول العام المقبل، تخطط لإطلاق مركبات مدارية لمراقبة المريخ والزهرة.