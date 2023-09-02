انطلاق الدورة الـ30 لمهرجان المسرح التجريبى

افتتاح مبهر وتكريم رواد فنانين ومخرجين مصريين وعرب

فى ليلة مسرحية بامتياز انطلقت فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور فنانى المسرح من مصر وجميع أنحاء العالم، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، وتبعه عرض ضوئي عبارة عن تشكيلات ضوئية بأشكال تجسد شعار مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، زهرة اللوتس تحتوى بداخلها دائرة تمثل أشعة الشمس وبداخلها الألوان الطبيعة الأساسية الأحمر والأصفر والأزرق.

وقدم الحفل الدكتور مدحت العدل، مؤكدا أن افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى أحد أهم مهرجانات المسرح فى العالم ومن أعرقها، وأضاف «العدل»: «التجريب هو سر تطور الإنسانية.. التجريب هو اللى خلى نيوتن يكتشف قانون الجاذبية ومندل قانون الوراثة التجريب وصل الإنسان للقمر والفن يعنى المغامرة والجرأة الفن هو القدرة على إثارة الدهشة فما بالنا بالفن التجريبى حيث الخيال الجامح وصولا للأجمل والأحلى والأكمل».

وتابع: «المهرجان ده ليه ذكرى عزيزة على قلبى فأول فنان عربى ومصرى يفوز بجائزة أفضل ممثل فيه هو العزيز الغالى أخى الأكبر الفنان سامى العدل، أما الثانى والأخير هو بطل أحد أهم أعمالى العمل اللى شرفنا باختياره يكون عرض الافتتاح الليلة تشارلى عن قصة حياة، أسطورة السينما تشارلى شابلن الفنان محمد فهيم».

وأكمل: «المسرح فى مصر له قصة طويلة كتبها مجموعة من الفنانين العظام.. ومفاجأة الليلة الحقيقية هم ضيوف الافتتاح».

كما كرمت وزيرة الثقافة 8 من رموز وصناع المسرح فى مصر والعالم، حيث تنوعت التكريمات بين عدد من أبرز المؤثرين فى الحركة المسرحية، فى مصر والعالم.

وجاء اختيار النجوم المكرمين تقديرا لبصماتهم الواضحة فى عالم أبى الفنون، وإسهاماتهم الكبيرة فى عالم التجريب المسرحى، وذلك تقديرًا لجهودهم المضنية من أجل النهوض بالحركة المسرحية فى بلدانهم المختلفة، ووصل الأثر الكبير لأعمالهم لخارج القطر المحلى وامتد للمحيط الإقليمى والدولى.

ووسط تصفيق حاد من الجمهور كرم المهرجان المخرج الكبير خالد جلال، تقديرا لمسيرته المسرحية، كما تم تكريم المخرج المسرحى الكبير ناصر عبدالمنعم، ومن مصر أيضا مهندس الديكور حازم شبل، كذلك كرم المهرجان الناقد المصرى جلال حافظ، فى لمسة إنسانية قامت وزيرة الثقافة بتكريمه وهو جالس على الكرسى نظرا لحالته الصحية، ومن السعودية كرم المهرجان، سلطان البازعى، الرئيس التنفيذى لهيئة المسرح والفنون الأدائية فى السعودية، ومن العراق الناقد والكاتب المسرحى الكبير عواد على، ومن المملكة المتحدة، جايلز فورمان، وهو أحد المدربين الرائدين فى التمثيل فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى، ومن أوغندا، أسيموى ديبوراه كاوى، فى تكريم خاص ولافتة إنسانية، منح تكريم خاص للكاتبة الصحفية والناقدة الفنية الشابة رنا أبوالعلا، عضو هيئة تحرير نشرة المهرجان فى دورته لهذا العام، تقديرا لجهودها فى نشرة المهرجان خلال السنوات الماضية، وسلمت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة التكريم لأسرة الناقدة الراحلة. يعرض بعدها مسرحية «تشارلي» التى لاقت استحسان الجمهور.