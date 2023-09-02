يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والفتح بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والفتح بث مباشر في الدوري السعودي اليوم، في الدوري السعودي اليوم السبت الموافق 2 من شهر سبتمبر الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، وتقام المباراة بين الفريقين على أرضية ستاد «مدينة الملك عبد الله الرياضية» معقل فريق الحزم.

ويستعد فريق الأهلي السعودي اليوم لاستكمال مسلسل الانتصارات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" للموسم 2023-2024، حينما يواجه نادي الفتح في إطار الجولة الخامسة من البطولة. يطمح الأهلي في الفوز للاستفادة من تعثر الهلال في المباراة السابقة والانفراد بصدارة جدول الترتيب.

حتى الآن، حقق الأهلي الفوز في الأربع جولات الأولى من الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال. حصل على 9 نقاط وسجل 9 أهداف، فيما تلقت شباكه هدفين فقط.

من المتوقع أن يكون الإسباني جابرييل فيجا، الوسط الجديد للفريق، على طاولة المدرب الألماني ماتياس يايسله خلال الاجتماع الفني الذي سيعقده قبل المباراة. يايسله يعول على فيجا لتعزيز قوة وسط الفريق وزيادة فرص الفوز.

وفي نفس السياق، وقع الفتح في فخ التعادل الإيجابي أمام ضمك بهدفين لكل منهما في المرحلة السابقة، ليبقى في المركز الحادي عشر على جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.

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ويتطلع الفتح لتصحيح المسار ومحاولة وقف نزيف النقاط للتقدم للأمام وتجنب الرجوع للخلف، ولكن ها يتطلب منه التركيز العالي والقتال ببساله لخطف العلامة الكاملة.

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والفتح بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

موعد مباراة الأهلي والفتح اليوم في الدوري السعودي 2023/2024

وعن موعد مباراة الأهلي والفتح اليوم في الدوري السعودي 2023/2024، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي ضيفًا ثقيلًا على ملعب ستاد الأمير عبد لله بن جلوي بمدينة الأحساء لمواجهة الفتح اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 5 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2024 الراهن.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الفتح ضد الأهلي السعودي اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، الرياض، الدوحة، المنامة، صنعاء، عمان، الكويت، بيروت، بغداد، دمشق، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت طرابلس والخرطوم، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الرباط.