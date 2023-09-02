يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر في الدوري السعودي اليوم، يصطدم النصر بنظيره الحزم مساء اليوم السبت 2 سبتمبر، على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الأسبوع الخامس من دوري روشن السعودي.

ويقدم الوفد مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، أي العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة الحزم ضد النصر على الهواء عبر قناة SSC SPORT 5 HD بأداء صوتي للمعلق عبدالله الغامدي.

سقوط الاتحاد يوم الجمعة الماضي أمام الهلال بنتيجة 4-3 زاد من رغبة النصر في تحقيق الانتصار اليوم. النصر يملك حالياً 6 نقاط من فوزين في أول 4 مباريات بالدوري السعودي ويحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

شهدت بداية الموسم بادئة سيئة لنجوم النصر حيث خسروا مباراتين متتاليتين أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ثم تعرضوا للهزيمة من التعاون بثنائية نظيفة. ولكن الفريق استعاد توازنه وحقق انتصارين متتاليين في الجولتين الثالثة والرابعة على حساب الفتح والشباب على التوالي.

بهذا الأداء المتزايد، يسعى النصر إلى مواصلة التحسن في أدائه وتحقيق النقاط الثلاث اليوم لتعزيز موقعه في جدول الترتيب ومنافسة الفرق القوية في الدوري السعودي للمحترفين.

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واستعد العالمي للمباراة بتركيز تام وبمعنويات مرتفعة، فرونالدو ورافقه يرغبون اليوم الفوز لتعزيز رصيدهم من النقاط لمواصلة التقدم للأمام والاقتراب من المربع الذهبي للمنافسة بقوة على اللقب والبقاء بين الكبار.

وفي المقابل، يمر الخزم في الفترة الأخيرة بأداء سيء للغاية فهو حقق تعادلين من أصل 4، ليحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد نقطتين.

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

ما هو موعد مباراة النصر والحزم في دوري روشن؟

وتقام مباراة النصر والحزم في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي، مساء السبت الموافق 2 سبتمبر 2023.

ويضرب نادي النصر موعدا قويا مع الحزم في الدوري السعودي، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت كل من القاهرة ومكة المكرمة، الساعة 10:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في الدوري السعودي؟

وتشاهدون مباراة النصر والحزم مساء يوم السبت على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، عبر قناة SSC5 HD بتعليق عبد الله الغامدي على القناة الصوتية الأولى، وخالد المديفر على القناة الصوتية الثانية.