المجلس الدولى للمطارات يشيد بمطار سفنكس

أشاد سكرتير عام المجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا «على التونسى» بمطار سفنكس الدولى وذلك فى إطار زيارته للقاهرة استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات لقارة أفريقيا تحت رعاية وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى، والذى من المقرر أن يقام فى القاهرة فى الفترة من 24 فبراير إلى 1 مارس 2024.

وأعرب على التونسى فى الجولة التى رافقه فيها ممثلو الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن سعادته للحصول على تلك الفرصة رائعة لزيارة مطار سفنكس الدولى فى القاهرة الذى تحول بسرعة إلى مركز محورى يربط المسافرين بالمواقع الأثرية الشهيرة فى مصر، كما أشادت الصفحة الرسمية للمجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا بمطار سفنكس الدولى واصفة المطار بأنه «يحقق التميز فى عالم الطيران ويقع على بعد خطوات من أهرامات الجيزة الأسطورية والمتحف المصرى الكبير الشهير»، بالإضافة إلى «الالتزام بإجراءات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة».

جدير بالذكر أن المساحة الإجمالية لمطار سفنكس تبلغ 24 ألف متر مسطح، ويشمل صالتى السفر والوصول بسعة 1200 راكب / ساعة، ويحتوى على 10 كاونترات وصول، و10 كاونترات سفر، و3 سيور حقائب، وقاعة لسفر وأخرى وصول مخصصة لكبار الزوار، و6 كاونتر لشركات الطيران، وكاونتر استعلامات و16 أسانسير و8 سلالم متحركة و4 كبارى تحميل ركاب تخدم 4 طائرات، و12 بوابة رسوم و2 نظام حجز ذاتى وساحة انتظار تسع 400 سيارة و20 باص ومكاتب شركات الطيران، ومصلى، ومكاتب شركات السياحة، ومنطقة بنوك، ومكاتب الحجر الصحى، ومحلات تجارية، ومنفذ مصر للطيران للأسواق الحرة، وكافيتريات.