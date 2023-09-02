الشباب والرياضة تطلق مهرجان إبداع مراكز الشباب للموسم الرابع

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، اداره التطوع، مهرجان إبداع مراكز الشباب للموسم الرابع ،في المجالات " الأدبية والفنية والعلمية " 2022 - 2023، وذلك خلال الفتره من ٢ وحتى١٧ ديسمبر .

بدأت فعاليات اليوم الاول في مجال "الموسيقى والغناء الجماعي والفردي" والتي ستستمر خلال الفتره من ٢ وحتى ٧ ديسمبر لمحافظات قنا، الاسماعيليه والاسكندرية بمسرح وزاره الشباب والرياضه وتكونت لجنه التحكيم من الفنانه ناديه مصطفى ، المايسترو عز الدين سليم ، الملحن محمد مدين.

وقد قدمت محافظه قنا "مركز شباب جراجوز" في مجال الغناء الجماعي بقياده المايسترو مجدي اسحق اغنيات "صورة، ميدلي للفنان عبد الحليم واختتم الفريق فقرته الجماعيه باغنيه "احلف بسماها".

أما فقره الغناء الفردي اغنيه "بتلوموني ليه "اداء اسلام فارس اغنيه " ان راح منك يا عين " اداء وفاء اسماعيل اغنيه " كفايه نورك عليا" اداء عمر عادل.

وقد اجتمعت لجنه التحكيم على الاشاده بحسن اختيار الاغنيات المقدمه و جوده الاصوات وطريقه تبادل الاصوات والانتقالات المقاميه وتناسب الاصوات مع الاغنيات المقدمه واجتمعت اللجنه ايضا ان الخوف كان هو المسيطر على الاداء الفردي على الرغم من جوده الاصوات والخامه الجيده.

وأخيرا اختتمت محافظه قنا بفقره العزف الفردي حيث قدم مقطوعه " فاتت جنبنا" اداء مصطفى زايد والتي اثني عليها لجنه التحكيم من حيث اختيار المقطوعه ولكن ما ينقصه عدم وجود سلاسه في الانتقالات .

وقدمت محافظه الاسماعيليه " فريق مركز التنميه الشبابيه" فقرتها في العزف الجماعي قياده المايسترو اسلام الصياد لمبدلي مقطوعات "لحن الخلود ،ليالي القاهره ، اما العزف الفردي فكان لمقطوعه "الفن" لآله الكمان اداء محمود شوقي مقطوعه "منوعات" لآله الايقاع اداء ممدوح حسن مقطوعه "امل حياتي " لآله التشيلو اداء احمد عبد الرحمن.

وقد اشادت اللجنه بجوده العمل الفني المقدم وجرأت افكاره وظهرهم بمستوى احترافي مميز ومشروع نجوم قادمه، اما فقره الغناء الجماعي كانت بقياده المايسترو احمد القاضي .

وقدمت الفرقه ميدلي عدد من الاغنيات " في يوم في شهر، وارجع واقول ، الحلو حياتي وروحي ، ليه خلتني احبك، بلاش عتاب ، هي ديه هي ، كان لينا حاره، قالك ايه ، يا واد يا تقيل ، هي وهو ، ايوه يا دنيا ، علي صوتك بالغنا.

اما في الغناء الفردي فقد قدمت اغنيه " علي صوتك بالغنا" اداء محمد جمال اغنيه "بتقول وتعيد امين "اداء مي سامي اغنيه "اسمر يا اسمراني " اداء احمد القاضي، واختتمت الفرقه باداء جماعي لمنولوج "سبع قارات " للفنان فؤاد المهندس وشويكار.

وقد ابدت اللجنه اعحابها بالروح الجميله الواضح في اداء وعدم توقع الاغنيات المقدمه واستخدام فن الاكابيلا والخامات الجيده التي ادت الغناء الفردي واكدوا على تنميه الاداء الحركي اثناء الاداء .

واختتم اليوم بمحافظه الاسكندريه حيث قدم مركز شباب النصر فقرته في العزف الجامعي والفردي تحت قياده مايسترو وائل طلبه وقدمت الفرقه مجموعه من المقطوعات الموسيقيه للعزف الجماعي " ليالي القاهره ، ميلي عبد الوهاب " اما العرف الفردي فقدمه محمد مصطفى في العزف على الكمان ، كريم أسر فؤاد في العزف على الجيتار واخيرا عبد الرحمن هشام في العزف على القانون .

وفي تقييم اللجنه اوضحت دقه العزف وتناغمه والروح المتواجده بين العازفين اما فيما يخص الغناء الجماعي والفردي بقياده المايسترو دكتوره شريهان احمد فقد تضمن الغناء الجماعي " اكابيلا بيع قلبك ، ميدلي كمال الطويل ومنير مراد " اما الغناء الفردي مجدي مكاوي اغنيه "الناس المغرمين "نورهان ايهاب في اغنيه "من حقك تعاتبني"واخيرا محمود ابراهيم في اغنيه "انا عيني عليك"

وقد اشادت اللجنه باختيار المبدلي ووجود الحماس والاداء التمثيلي الذي رافق الغناء.