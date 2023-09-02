وزير الشباب والرياضة يضع حجر الأساس لمشروع استثماري بنادي أسوان

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوضع حجر الأساس لمشروع استثماري بمساحة ١٩٠٠ متر بالجانب القبلي لسور نادي أسوان الرياضي، وذلك بنظام حق الإنتفاع لمدة ٢٥ عام.



في السياق ذاته، أكد وزير الشباب والرياضة علي توفير الخدمات الشبابية والرياضية عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية، وصولاً للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعميق العلاقات الإستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، عن طريق التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحصل علي نسبة من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب والأندية في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار، والمستفيد الأكبر منها مراكز الشباب كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الانشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة الي الدعم من الوزارة.

وتحدث الوزير عن اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق التنمية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة متكاملة تركز علي افتتاح ملاعب جديدة واستكمال الإنشاءات الرياضية المتوقفة بجانب تنمية قدرات الإنسان في الشباب والرياضة لتدعيم منتخبات مصر في كافة الألعاب.