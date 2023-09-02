الشباب والرياضة تنتهي من المرحلة الأولى بدورات مكتب فن إدارة الحياة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من المرحلة الأولى لتدريب ١٠٠ متدرب بدورات مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

و كان من أهم محاور البرنامج التدريبي للمرحلة الأولى "اعرف نفسك":

-إدارة الأفكار:

كانت عن معنى الأفكار ثم التفكير التلقائي والتفكير المقصود

وناقش أيضاً أخطاء في التفكير التي يقع فيها الفرد مثل: ( شخصنة الأحداث - طريقة الأقطاب - التعميم - التركيز السلبي ....الخ ) .

- سوشيال ميديا social media :

و كانت عن تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي الإيجابية و السلبية

الايجابيات مثل تبادل الخبرات و نشر الإعلانات و حملات التوعية

والسلبيات مثل: المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية

وخصوصاً التأثيرات الضارة للسوشيال ميديا علي الشباب والأطفال التي تسبب الرهاب الاجتماعي و التأثير على العمل والدراسة.

- العقل الباطن: عن محاور عدة أهمها تعريف مفهوم العقل الباطن وكيف يعمل، بالإضافة إلى قوة وتأثير العقل الباطن، وبرمجة العقل الباطن والسيطرة عليه والاستفادة منه.

- بناء الشخصية الإيجابية :

كانت تدور حول معنى الإيجابية والقدرة على تقديم الدعم والمساندة

للنفس والآخرين.

- أولوياتك في حياتك

عن كيفية تغيير طريقة التفكير وكيفية تغيير الذات وكيفية وضع الأولويات في الحياة

جدير بالذكر أن مكتب فن إدارة الحياة يهدف إلى تنفيذ حزمة من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل التدريبية المتخصصة، والتي ترتكز على صقل الإمكانات الخاصة بالازدهار المهني والشخصي والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، فضلاً عن تعلم كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل وإدارة التوتر والقلق وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعي الأكاديمية والوظيفية، وخدمة كل الشرائح الشبابية بصفة عامة.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة ووفقا لتوجيهات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف المشروعات والبرامج المختلفة داخل مراكز الشباب بجميع المحافظات والعمل على إشراك وتنمية وعي جميع أفراد الأسرة المصرية فيها.