فلسطين: الأسرى مستعدون لاستئناف معركتهم ضد إجراءات بن غفير

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن «الأسرى مستعدون لاستئناف معركتهم المستمرة، وعلى قاعدة الوحدة لمحطة جديدة لمواجهة إجراءات المتطرف إيتمار بن غفير»، داعية أبناء الشعب الفلسطيني لإسناد الأسرى في خطواتهم المقبلة.

واضافت: «سيكون هناك إعلان مهم من لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة يوم غد الأحد، حول مسار الخطوات، وما اتفقت عليه الفصائل مجتمعة في السّجون لصد العدوان المستمر بحقهم‏».

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك، السبت، أن هذه الخطوات تأتي بعد يوم على إعلان الوزير الفاشي بن غفير قراره بالمساس بحق الأسرى بالزيارة، وتقليصها، والذي اعتبره الأسرى «لعبا بالنار التي ستحرق من أشعلها».

وأشار البيان إلى أنه «مع تولي حكومة اليمين الفاشية سدة الحكم، تضاعف العدوان على الأسرى في سجون الاحتلال، واتخذ هذا العدوان مسارات متعددة، منها جملة من القوانين، ومشاريع القوانين العنصرية، وتعديلات قانونية، الهدف منها الانتقام من الأسرى، والمساس بمصيرهم وحياتهم، وشكّلت تهديدات الوزير الفاشي بن غفير، الأساس لهذا العدوان، من خلال الإعلان عن جملة من الإجراءات التي تشكّل هدفًا بالنسبة له، تصب في عملية انتقامية متواصلة بحقّ الأسرى».

وأكد البيان أن الأسرى استطاعوا مواجهة العدوان عليهم على قاعدة الوحدة، وتحت إشراف لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، وأنه منذ أواخر عام 2022، و إعلان الوزير الفاشي تهديداته، بالمساس بحقوق الأسرى ومنجزاتهم، نفّذت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة، محطات مواجهة فاصلة، رسخت من خلالها أدوات جديدة لمواجهة هذا العدوان، وبمشاركة جميع الفصائل.

وأضاف البيان أنه في شهر فبراير 2023، شرع الأسرى بسلسلة خطوات اندرجت تحت إطار خطوات العصيان والتمرد على قوانين السجن، واستمرت هذه الخطوات حتى 22 مارس بعد أن تمكن الأسرى من صد إجراءات الفاشي بن غفير.

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