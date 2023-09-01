فلسطين تُرحب بتصريحات وزيرة بلجيكية وتُدين الاعتداءات الإسرائيلية اللفظية بحقها

رحبت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، بتصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين جينيز بشأن "انتهاكات وجرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بتصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين جينيز بشأن انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قتل الأطفال ومسح قرى بأكملها من الخريطة وتدمير المدارس والأحياء الممولة من الإتحاد الأوروبي وتعطيل الحياة الطبيعية للمواطنين الفلسطينيين وغيرها من الانتهاكات".

تصريحات الوزيرة البلجيكية

وأضاف البيان: "تعتبر الوزارة أن تصريحات الوزيرة البلجيكية تتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان كما أشارت إليها".

وتابعت الخارجية: "تدين الوزارة الهجوم الإسرائيلي البشع وغير المبرر الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الوزيرة وتصريحاتها وتعتبرها تندرج في إطار الدعاية التضليلية وترهيب الجهات التي توجه انتقادات لدولة الاحتلال ومحاولات لطمس حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي وعمليات قمع وتنكيل واضطهاد وتمييز عنصري تحدثت عنها عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات المصداقية بما فيها الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية".

وكانت الوزيرة جيزنيز تحدثت في لقاء مع صحيفة "دي مورغان" البلجيكية، يوم الثلاثاء الماضي، إن "عام 2023 يعتبر للأسف العام الأكثر دموية منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وشهدنا مسحا لقرى بأكملها عن الخريطة من قبل الإسرائيليين، وفترات التصعيد العنيف باتت أقصر مقارنة بالماضي".