إطلاق مشروع الإيسيسكو في فلسطين لمساعدة ذوي الهمم على الاندماج بالمجتمع

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، مشروع "حقوقنا وحدة.. حياتنا مشتركة"، والذي يهدف إلى تعزيز اندماج ذوي الهمم في المجتمع الفلسطيني، وتوعيتهم بالحقوق التي كفلتها القوانين المحلية والدولية لهم، ورفع الوعي بمبدأ المساواة بين أفراد المجتمع، ، من خلال ورش عمل تستمر على مدى ستة أشهر.

وخلال حفل إطلاق المشروع، اليوم الخميس (31 أغسطس 2023) بمقر الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ثمن الدكتور دواس دواس، الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو، جهود المنظمة مؤكدا ضرورة الاستفادة من دعمها في تعزيز العناية بالأطفال ذوي الهمم وضمان حقوقهم.

ومن جانبه نوه السيد مجدي مرعي، الأمين العام للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، بمجهودات الإيسيسكو وأدوارها في خدمة دولها الأعضاء، مؤكدا حرصه على التعاون مع المنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

مثل الإيسيسكو في الحفل، عبر تقنية الاتصال المرئي، الدكتور حسن الحجامي، خبير في قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث أشار في كلمته إلى أن المنظمة تضع الشباب والنساء والأطفال في مقدمة أولوياتها، بما فيهم ذوي الهمم، وتعمل على تنمية مهاراتهم الإبداعية، وبناء قدراتهم الريادية، عبر عدد من المشاريع والبرامج الرائدة.