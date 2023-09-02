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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

زيت السمك يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

زيت السمك
زيت السمك

كشفت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ألينا دزاجوروفا، بأنه قد تنشأ مشاكل صحية خطيرة بسبب تناول زيت السمك أوميجا 3 بشكل غير منضبط.

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أشارت الدكتورة دزاجوروفا إلى أن زيت السمك مصدر قيم لأحماض أوميجا 3 الدهنية للجسم. استهلاكهم له تأثير مفيد على حالة الأوعية الدموية والقلب والدماغ، ويعزز الصحة وطول العمر، ولكن كل التأثيرات الإيجابية لهذه الأحماض ترتبط حصريًا بالاستهلاك الكافي، وفي المقابل فإن الكمية الخاطئة من زيت السمك تزيد من خطر حدوث مشاكل خطيرة - وشددت دزاجوروفا على أنه يجب على الطبيب أن يصف مكملاً معه ويحدد الجرعة المطلوبة.

 

على وجه الخصوص، في حديثه مع "لايف"، حذرت الطبيبة من أن نتيجة تناول زيت السمك بشكل غير صحيح يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي، فضلاً عن ضعف الإدراك.

 

وأضافت ألينا دزاجوروفا أنه إذا أدى تناول زيت السمك ( أومجا 3) إلى زيادة الأحماض الدهنية في الجسم، فإن ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على حالة الكبد، مما يزيد من خطر ترسب الدهون الزائدة والكوليسترول وتطور مرض الكبد الدهني.