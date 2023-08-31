مخاطر تناول كميات غير مناسبة من أوميجا 3 وفيتامين د.. طبيبة تحذر

أوميجا 3 هي عناصر غذائية تحصل عليها من الطعام المكملات الغذائية وتساعد في بناء الجسم الصحي والحفاظ عليه، لإنها المفتاح لبنية كل جدار خلوي لديك، كما أنها مصدر للطاقة وتساعد في الحفاظ على عمل القلب والرئتين والأوعية الدموية والجهاز المناعي كما ينبغي.

هناك نوعان مهمان - EPA وDHA - يوجدان بشكل أساسي في بعض الأسماك، وALA (حمض ألفا لينولينيك)، وهو حمض دهني أوميجا 3 آخر، موجود في المصادر النباتية مثل المكسرات والبذور.

وقالت الدكتورة ماريا فيلاتوفا إن تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بشكل غير مناسب محفوف بعواقب خطيرة على الجسم.

صرحت الدكتورة فيلاتوفا في إحدى المقابلات بأن تناول المكملات الغذائية يجب أن يتم الاتفاق عليه دائمًا مع أخصائي طبي، لا يمكنك قبولها باتباع نصيحة أو مثال شخص آخر.

والمكملات الغذائية المفيدة لشخص ما قد تكون ضارة للآخر بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر العديد من المكملات الغذائية على تركيز الأدوية الأخرى في الدم.

وحذر الطبيبة بشكل خاص من مخاطر تناول فيتامين د بشكل خاطئ ويعتقد أن استخدامه الوقائي مناسب لجميع الروس تقريبًا الذين لا يعيشون في المناطق الجنوبية المشمسة لكن الطبيب لاحظ: أن الكثير من الناس يتناولون هذا الفيتامين دون تحديد جرعته الوقائية. وبالتالي، الحصول عليها بكميات كبيرة جدا.

وقالت فيلاتوفا عن عواقب زيادة فيتامين د: "هذا يهدد بزيادة مستوى الكالسيوم في الدم، مما قد يؤدي إلى ترسب الكالسيوم في الأنسجة، وتكوين حصوات الكلى وتعطيل نظام القلب والأوعية الدموية".

تشمل الاضطرابات الأخرى التي يمكن أن تسببها جرعة زائدة من هذا الفيتامين ما يلي:

التشنجات.

ضعف العضلات والألم.

ضغط دم مرتفع.

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والإمساك.

كما حذر الأخصائي من مخاطر تناول كميات غير مناسبة من الأوميجا 3 إذا تم استهلاك المكملات الغذائية التي تحتوي على هذه الأحماض الدهنية بكميات كبيرة، فإن الجسم معرض لخطر المعاناة - وإن فائضها يمكن أن يؤدي إلى النزيف (خاصة عند النساء)، واضطرابات التوصيل القلبي والإسهال.

واختتم الطبيبة كلامها أولئك الذين يتناولون السمك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لا يحتاجون إلى تناول مكملات أوميجا 3 إضافية.