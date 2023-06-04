الشرقية الوطنية تنهي التفاوض مع أوميجا تريد بشأن تنفيذ مصنع أعلاف

أنهت شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المفاوضات مع شركة أوميجا تريد بشأن إنشاء مصنع أعلاف من بذرة فول الصويا بشراكة أجنبية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنه بعد البحث والدراسة ومن خلال الاجتماعات المشتركة التي تمت مع ممثلين عن شركة أوميجا تريد اتضح صعوبة تنفيذ العرض.

وأضافت أنه تعذر قبول عرض شركة أوميجا تريد وتم إغلاق أي تفاوضات بين الشركة وأوميجا تريد.

وكانت الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، قالت إن عرض الشراكة مع أوميجا تريد، كان يتضمن إنشاء مصنع إنتاج أعلاف من بذرة الصويا على مساحة 10 أفدنة من أرض شركة الشرقية الوطنية، وأن يكون التمويل مسؤولية شركة أوميجا تريد، متضمناً دفع ثمن الأرض وبناء المصنع والمعدات وأعمال المباني وكل التكاليف.

وينص على أن تكون حصة شركة أوميجا تريد 65% وهي الشريك الممول، وحصة الشرقية الوطنية 35% وهي المسؤولة عن الإدارة والتسويق والشؤون المالية والقانونية والترخيص؛ وذلك في وجود مراقب مالي من الشريك الأجنبي.

وتضمن العرض أن تقوم شركة الشرقية بعمل شهادة بنكية في أحد فروع بنوك hsbc أو البنك الأهلي القطري qnb في مصر بقيمة مليون دولار.