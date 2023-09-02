عبدالسند يمامة يكشف عن حديثه مع عمرو موسى حول ترشحه لانتخابات الرئاسة

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه تحدث إلى عمرو موسى حول انتخابات الرئاسة، قائلا إنه سأله إذا كان له رغبة في الترشح لانتخابات الرئاسة سيعدل عن رغبته في خوض الانتخابات، لكنه أكد أنه لن يخوض الانتخابات.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، " البلد تعيش أزمة اقتصادية طاحنة وهناك أزمات عديدة تواجه الشعب المصري.

أكد الدكتور عبدالسند يمامة ، رئيس حزب الوفد، أنه أحال منير فخري عبدالنور للتحقيق فور حديثه عن الانتخابات الرئاسية أنها "تمثيلية" .

قال إن اعتراض بعض الوفديين على ترشحي كان شخصيًا ، متابعًا :المشهد الانتخابي في حاجة إلى شخصيات أخرى.