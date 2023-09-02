عبدالسند يمامة: أحلت منير فخري للتحقيق فور حديثه عن الانتخابات الرئاسة بأنها "تمثيلية"

أكد الدكتورعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه أحال منير فخري عبدالنور للتحقيق فور حديثه عن الانتخابات الرئاسية بأنها "تمثيلية" .

وقال إن اعتراض بعض الوفديين على ترشحي كان شخصيًّا ، متابعًا: المشهد الانتخابي في حاجة إلى شخصيات أخرى.

وأضاف يمامة أن هناك أسراً تتعامل مع حزب الوفد على أنه إرث وليس حزبًا سياسيًا، مؤكدًا أنه فوجئ عندما أصبح رئيسًا لحزب والوفد، وأن ترشحه كان موقفًا.

وتابع الدكتور عبدالسند يمامة ، رئيس حزب الوفد، في حوار خاص مع الدكتور محمد الباز ، أنه أبلغ المستشار بهاء أبو شقة ، بالانقلاب عليه من مجموعة التسعة وقولت له "كفاية".

وقال إن دستور 2012 و2014 بصمة إخوانية ، وإذا قدر لي الفوز في الانتخابات الرئاسية سأعيد صياغة الدستور.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة، خلال حديثه مع الدكتور محمد الباز ، في برنامج آخر النهار، أن جماعة الإخوان توغلوا في لجنة وضع الدستور برئاسة حسام الغرياني ورفعت دعوى ببطلانها.

وأكد أنه كان المصري الوحيد ضمن فريق العمل في قضية أحداث 11 سبتمبر، و قرأت 7 دساتير للمقارنة بينها و بين الدستور المصري، وترجمت الدستور الألماني والإسرائيلي إلى الإنجليزية حتى اتمكن من الإطلاع عليه.