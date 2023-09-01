إيران تُعلق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. "خطًأ استراتيجيًا"

تعتبر "طهران"، أن أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل خطًأ استراتيجيًا كبيرًا، حسبما أفاد وزير الخارجية الإيراني، "حسين أمير عبد اللهيان"، مساء اليوم الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي عقده حسين أمير عبد اللهيان في بيروت خلال زيارته إلى لبنان، قال: "لقد شهدت شعوب العالم في الأيام الأخيرة كيف تصرف الشعب الليبي بغيرة وحمية دعما لفلسطين".

وأردف: "إننا نعتبر أي تطبيع للعلاقات مع الكيان الإسرائيلي المزيف خطأ استراتيجيا.. وننصح دائما أصدقاءنا في المنطقة بمنع أي تطبيع للعلاقات مع كيان لم يجلب للمنطقة سوى زعزعة الأمن".

علاقات استراتيجية مُميزة بين طهران وبيروت

وتابع أمير عبد اللهيان: "هناك علاقات استراتيجية مميزة بين طهران وبيروت وهي علاقات قديمة..نتابع التطورات في لبنان بدقة، ومستمرون في دعم محور المقاومة من أجل ضمان الأمن في المنطقة ومواجهة جرائم الكيان الصهيوني".

واستطرد: "أثبت القادة السياسيون في لبنان وقادة المقاومة خلال العقود الأخيرة، أنهم يعملون من أجل أمن لبنان..لقد أثبت تاريخ لبنان أن القادة السياسيين في هذا البلد لديهم الكفاءة لحل مشاكله".

وأوضح وزير خارجية إيران قائلا: "خلال محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى من سوريا ولبنان، ناقشنا قضايا إقليمية ودولية مهمة، بالإضافة إلى القضايا الثنائية".

وأكد أن "أي قرار يتعلق بحركة الشاحنات والأشخاص على الحدود المشتركة بين سوريا والعراق يعود إلى بغداد ودمشق"، مضيفا: "لن تتمكن أي جهة من إعاقة طرق النقل التاريخية بين دول المنطقة..حدود منطقتنا يجب أن تكون حدود صداقة وحدود اقتصادية وتجارية".

وأكمل: "يسعدنا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين دمشق والرياض بناء على الاتفاق القائم".