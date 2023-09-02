الأسباب الشائعة لبرودة اليدين باستمرار.. منها التقلبات في الهرمونات والتوتر

قد يكون سبب برودة اليدين مجرد التواجد في غرفة باردة أو أي بيئة باردة أخرى، وغالبًا ما تكون برودة اليدين علامة على أن جسمك يحاول الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

ومع ذلك، فإن برودة اليدين دائمًا قد تعني وجود مشكلة في تدفق الدم أو الأوعية الدموية في يديك، ويرجه هذا الحديث إلى الطبيبة تمارا إيلينسكايا والتي قالت إن برودة الأطراف باستمرار يمكن أن تكون من أعراض انخفاض ضغط الدم والتغيرات الهرمونية .

لاحظت المعالجة إيلينسكايا في محادثة مع MedicForum أن النساء يميلن إلى الشكوى في كثير من الأحيان من برودة الأيدي المستمرة، بالمقارنة مع الرجال، تتمتع النساء بكتلة عضلية أقل - حيث ينتج جسمهن الحرارة بشكل أقل جودة ويبرد بشكل أسرع، ولكن الميل إلى البرودة لا يتحدد فقط من خلال الاختلافات في التكوين الجسدي.

الأسباب الشائعة لبرودة اليدين باستمرار

انخفاض ضغط الدم

عندما يكون ضغط الدم منخفضاً، فإن الأولوية الأولى للجسم هي الحفاظ على درجة الحرارة المثلى للأعضاء الحيوية، تعاني المناطق المحيطية لدى مرضى انخفاض ضغط الدم من نقص الحرارة بسبب عدم كفاية الدورة الدموية.

التقلبات في الهرمونات

مثل العديد من الأشياء الأخرى في الجسم، يعتمد تدفق الدم المناسب على الهرمونات وتعد التقلبات الهرمونية أو الاضطرابات التي تؤثر على الدورة الدموية أحد الأسباب الشائعة لبرودة اليدين المستمرة.

المشاعر والقلق

في هذه الظروف، يزداد تركيز هرمونات التوتر، مما يخلق الظروف المسبقة لتشنجات الأوعية الدموية التي تضعف الدورة الدموية.

تصلب الشرايين

يعد تصلب الشرايين أحد أخطر أسباب اضطرابات تدفق الدم. وفي حالته تضيق المساحة الداخلية للشرايين والأوعية الدموية بسبب تراكم لويحات الكوليسترول ونتيجة لذلك، يتدفق الدم بشكل أبطأ، ولا يصل تدفق الدم الكامل إلى الأصابع، وتصبح باردة.

التدخين

يؤدي دخان التبغ إلى إطلاق مكثف لهرمون الفازوبريسين، والذي يمكن أن يسبب تشنجات الأوعية الدموية، والمدخنون أيضًا عرضة للإصابة بتصلب الشرايين بسبب العمليات المرضية في أنسجة الأوعية الدموية التي تحدث تحت تأثير المكونات المختلفة لدخان التبغ فهل من عجب أنهم يعانون من ضعف الدورة الدموية والبرودة المستمرة في أيديهم وأقدامهم؟