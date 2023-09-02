منعًا لكارثة صحية.. طبيب يحدد فئة من الأطفال يجب أن يناموا أثناء النهار

يوصي طبيب روسي شهير الآباء والأمهات بأن الأطفال في سن المدرسة يجب عليهم التعود على نظام يومي جديد خال من القيلولة، عكس ما تعودوا عليه في مرحلة رياض الأطفال.

أطفال يجب أن يناموا في النهار

ووفقًا لما ذكره موقع "فيستي. رو"، أوضح الطبيب لماذا يجب أن ينام بعض الأطفال أثناء النهار مشيرًا إلى أن بعض الناس لديهم بطارية غير مخصصة للعمل 16 ساعة بل لثماني ساعات فقط، لذا فإن الأطفال الذين تعودوا على النوم أثناء النهار سيلاقون صعوبة في المدرسة بسبب حرمانهم من النوم نهارًا.

أطفال يجب أن يناموا في النهار

هذا بالإضافة إلى أن هناك بعض الأشخاص ينامون على مرحلتين في اليوم، لذا يجب ايجاد فترة في النهار مدتها 20 دقيقة لكي ينام خلالها الطفل، لأنه إذا حرم منه بصورة فجائية سوف يكون الأمر صعبًا عليه.

وبدوره، نصح الطبيب أن هؤلاء الأطفال هم بحاجة شديدة للراحة أثناء النهار، لأنه من دون ذلك ينخفض نشاطهم الفكري والجسدي بصورة ملحوظة بحلول المساء، لأن لديهم حالة فسيولوجية خاصة، يمكن التخلص منها تدريجيًا مع مرور الوقت.