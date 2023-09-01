الحلوى الجيلاتينية مُخدر خفي يهدد صحة الأطفال

حذر خبراء من أن تناول قطعتين فقط من الحلوى الجيلاتينية التي تحتوي على مخدر القنب، يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات سامة خطيرة لدى الأطفال دون سن السادسة.

وكشفت دراسة حديثة، أن الأطفال الذين تناولوا 1.7 ملغ من مخدر رباعي هيدروكانابينول لكل كيلوغرام من وزن الجسم، أصيبوا بانخفاض ضغط الدم وبطء معدل ضربات القلب وعدم استجابة وفشل في الجهاز التنفسي.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة، ليزلي بيبين، إن التعرض غير المقصود للقنب بين الأطفال آخذ في الارتفاع، وأن الحلوى الجيلاتينية المصنوعة للبالغين هي أحد الأسباب الرئيسية لذلك.

وأضافت بيبين أن الأطفال الذين تعرضوا للمخدر يحتاجون إلى رعاية طبية فورية، ويمكن أن تستمر الأعراض لساعات أو حتى يوم كامل.

وقال الخبير تاكر وودز إن قطعة واحدة من الحلوى يمكن أن تكون كافية لتسبب غيبوبة أو نوبة صرع لطفل يزن 28 رطلاً.