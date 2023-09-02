ريال مدريد يقلب الطاولة على خيتافي ويعزز من صدارته بالدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزًا غاليًا على نظيره خيتافي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعه بالدوري الإسباني .

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سجل بورخا مايورال لاعب خيتافي الهدف الأول في شباك ريال مدريد في أحداث الشوط الأول في الدقيقة11 من عمر المباراة.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم خيتافي على ريال مدريد بهدف دون رد .

وسجل ريال مدريد هدف التعادل من خلال اللاعب خوسيلو في الدقيقة 47 من أحداث الشوط الثاني .

أحرز بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد هدف الفوز في الدقيقة 95 من عمر المباراة .

بدأ ريال مدريد بهذا التشكيل لمباراة خيتافي كالتالي

في حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، فران جراسيا.

في خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، إدوارد كامافينجا، جودي بيلينجهام.

في خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز ريال مدريد على نظيره ختيافي بهدفين مقابل هدف .

بهذه النتيجة ، رفع ريال مدريد من رصيد عند النقطة 12 محتلا صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة ،وبينما توقف رصيد خيتافي عند النقطة 4 محتلا المركز الثالث عشر.