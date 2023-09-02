السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ريال مدريد يقلب الطاولة على خيتافي ويعزز من صدارته بالدوري الإسباني

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق ريال مدريد فوزًا غاليًا على نظيره خيتافي  بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعه  بالدوري الإسباني .

اقرأ أيضًا

txt

إنتر ميامي يتعثر أمام ناشفيل بالدوري الأمريكي بتواجد ميسي

txt

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الاسباني

سجل بورخا مايورال لاعب خيتافي الهدف الأول في شباك ريال مدريد في أحداث الشوط الأول في الدقيقة11 من عمر المباراة.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول  بتقدم خيتافي على ريال مدريد  بهدف دون رد .

وسجل ريال مدريد  هدف التعادل  من خلال اللاعب  خوسيلو في الدقيقة 47  من أحداث الشوط الثاني .

أحرز بيلينجهام  لاعب وسط ريال مدريد هدف الفوز في الدقيقة 95 من عمر المباراة .

بدأ ريال مدريد  بهذا التشكيل لمباراة خيتافي كالتالي

  • في حراسة المرمى: كيبا.
  • في خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، فران جراسيا.
  • في خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، إدوارد كامافينجا، جودي بيلينجهام.
  • في خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز ريال مدريد على نظيره ختيافي  بهدفين مقابل  هدف .

بهذه النتيجة ، رفع ريال مدريد من رصيد عند النقطة 12  محتلا صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة ،وبينما توقف رصيد خيتافي  عند النقطة 4 محتلا المركز الثالث عشر.