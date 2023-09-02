مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الاسباني، تريد جماهير كرة القدم معرفة القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024، حيث بدأ النادي الملكة الموسم الجديد سلسلة انتصارات كبيرة في أولى ثلاث جولات بالليجا.

ويقدم الوفد لمتابعيه مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، أي السادسة والربع بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة خيتافي ضد ريال مدريد على الهواء عبر قناة بي إن سبورت (1) بأداء صوتي للمعلق عامر الخويري.

يعيش ريال مدريد حاليًا فترة رائعة في الدوري، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط. وفي المرحلة الماضية، نجح الفريق في تحقيق الفوز على سيلتا فيغو بهدف نظيف. يدخل الفريق الملكي المباراة بثقة عالية ومعنويات مرتفعة، ويسعى لتقديم أداء مميز يساعده على الحفاظ على الصدارة والمنافسة بقوة على لقب الدوري.

أما خيتافي، فقد حقق الفوز في المرحلة السابقة على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، محتلًا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب. يدخل فريق خيتافي المباراة بحماس شديد ومعنويات عالية، متطلعًا للفوز وتعزيز رصيده من النقاط للمضي قدمًا وتحقيق النجاح في المسابقة.

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من المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية ومثيرة بين الفريقين. يعد ريال مدريد بقيادة المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي فريقًا هجوميًا قويًا ومنظمًا، بينما يتميز خيتافي بأسلوب لعب متماسك يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الاسباني

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024

وعن موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي ضيفًا على ملعب ستاد سانتياجو برنابيو لمواجهة ريال مدريد اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 4 من بطولة الدوري الإسباني.

وستنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، الرياض، الدوحة، الكويت، بيروت، المنامة، صنعاء، عمان، دمشق، بغداد، والساعة 6:15 مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط، والساعة 4:15 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 3:15 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

تتجلى أهمية هذه المباراة في تأكيد طموحات الفريقين في المنافسة على اللقب وتحقيق نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن يحضر العديد من الجماهير هذه المواجهة المثيرة، للاستمتاع بلحظات الإثارة والتشويق التي ستحف بها المباراة.

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي

نستعرض معكم فيما يلي تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة خيتافي اليوم في الدوري الإسباني.

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - فران جراسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - تشواميني - كامافينجا - بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو - خوسيلو.

تشكيل خيتافي أمام ريال مدريد

إليكم تشكيل خيتافي المتوقع لمواجهة ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني.