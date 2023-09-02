تنشر بوابة الوفد الإلكترونية رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني للحصول عليها بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023.

وأكد خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، بدء أعمال مراجعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

ونوه خالد عبد الحكم بإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 فور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عقب اعتمادها رسميًا اضغط هنا.

موعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

وذكرت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر حرص وزارة التربية والتعليم على الحفاظ على الدقة والشفافية لحصول كل طالب على حقه فى نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.

وأرجعت وزارة التربية والتعليم سرعة إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 إلى قلة الأعداد المؤديين للامتحانات بالنسبة للدور الأول.

وتبلغ وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني لوزارة التعليم العالي لمنح الطلاب الناجحين فرصة في كتابة رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023.

وتفتح وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد أمام الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني عقب إعلانها رسميًا.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

انتهت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 يوم الثلاثاء الماضي في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتواصل وزارة التربية والتعليم تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بشكل إلكتروني في مركز التقويم المركزي بمدينة السادس من أكتوبر.

وسارت أجواء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني على متابعة الامتحانات في جميع المحافظات.

وأجريت عمليات تفتيش مكثفة على طلاب الثانوية العامة 2023 قبل دخول لجان امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية لضمان عدم وجود أجهزة إلكترونية.

ووزعت أوراق الإجابة على طلاب الثانوية العامة 2023 الباقيين للإعادة في الدور الثاني قبل بدء اللجان بعشر دقائق لكتابة البيانات الشخصية ورقم الجلوس حتى لا تؤثر على الوقت المحدد للامتحان.