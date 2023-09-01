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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023. 

موعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

 أكد خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، بدء أعمال مراجعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023. 

 نوَّه خالد عبدالحكم بإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 فور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة. 

موعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني: 

 ذكرت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة. 

 أكدت المصادر حرص وزارة التربية والتعليم على الحفاظ على الدقة والشفافية لحصول كل طالب على حقه فى نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.

 أرجعت وزارة التربية والتعليم سرعة إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 إلى قلة الأعداد المؤدين للامتحانات بالنسبة للدور الأول. 

 تبلغ وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني لوزارة التعليم العالي لمنح الطلاب الناجحين فرصة في كتابة رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023. 

 تفتح وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد أمام الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني عقب إعلانها رسميًا. 

انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023: 

انتهت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023  يوم الثلاثاء الماضي في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية. 

 تواصل وزارة التربية والتعليم تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بشكل إلكتروني في مركز التقويم المركزي بمدينة السادس من أكتوبر. 

 سارت أجواء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني  بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية. 

 اطمأنت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني على متابعة الامتحانات في جميع المحافظات. 

 أجريت عمليات تفتيش مكثفة على طلاب الثانوية العامة 2023 قبل دخول لجان امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية لضمان عدم وجود أجهزة إلكترونية. 

 وزعت أوراق الإجابة على طلاب الثانوية العامة 2023 الباقين للإعادة في الدور الثاني قبل بدء اللجان بـ10 دقائق لكتابة البيانات الشخصية ورقم الجلوس حتى لا تؤثر على الوقت المحدد للامتحان.

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